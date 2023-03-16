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В Новосибирске фура повредила 7 автомобилей из-за гололеда

Фото В Новосибирске фура повредила 7 автомобилей из-за гололеда
Фото В Новосибирске фура повредила 7 автомобилей из-за гололеда

Группа "АСТ-54" в ВК, pixabay.com, коллаж Сиб.фм

В Новосибирске на улице Электровозная фуру занесло из-за гололеда, и она зацепила 7 автомобилей.

В Новосибирске на улице Электровозная фура стала причиной массового ДТП. Из-за гололеда на дороге массивный грузовик занесло, и он зацепил едущие следом «легковушки». Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54» в ВК.

Очевидцы происшествия выложили кадры повреждений, которые получили автомобили.

По их словам было разбито 7 машин. Из-за ДТП выезд со стороны Новосибирского электровозоремонтного завода временно был заблокирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске троллейбус «Горожанин» попал в очередное ДТП.

 

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