В Новосибирске мать вывела маленькую дочку на улицу в одном платье при +5

Группа "АСТ-54" в ВК

В Новосибирске в холод заметили на игровой площадке маленькую девочку в одном платье.

В Новосибирске, на игровой площадке в микрорайоне Весенний Первомайского района, горожане заметили женщину, которая вывела свою маленькую дочь на прогулку без верхней одежды. Малышка качалась на качелях в одном платьице с коротким рукавом. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54».

Автор сообщения утверждал, что женщина раздела своего ребенка, потому что уверена, что девочка закаленная. Женщина просто хотела, чтобы ребенок загорел. На вид малышке года два.

Надо сказать, что мнения подписчиков на этот счет разделились. Одни считали, что мать нужно привлечь к ответственности за такое отношение к дочери, а другие не увидели ничего страшного в том, что в марте малышка гуляет на улице без одежды.

При этом на фото видно, что сама женщина стоит в пальто. Так же сообщается, что она была на игровой площадке с двумя детьми, но раздетым был только один ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице.