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В Новосибирске за 200 000 рублей продают кота породы каракет

Фото В Новосибирске за 200 000 рублей продают кота породы каракет
Фото В Новосибирске за 200 000 рублей продают кота породы каракет

Depositphotos, Авито. ру.

В Новосибирске на «Авито» выставили на продажу кота гибрида каракала и абиссинкой кошки.

В Новосибирске хозяин продает кота породы каракет поколения F2 за 200 000 рублей. Кот является гибридом каракала и абиссинской кошки. Порода эта достаточно новая. Она была зарегистрирована только в 2014 году. Объявление о продаже кота каракета появилось на сайте «Авито. Новосибирск».

Сообщается, что уникальный питомец в свои 11 месяцев уже весит 8,5 кг, хотя толстым его не назовешь.

Представители этой породы обычно не проявляют агрессии, а потому отлично подходят для содержания в семье с детьми.

Хозяин утверждает, что кот не имел контактов с другими животными. Также он готов предоставить новому владельцу каракета все необходимые документы на животное.

Напомним, ранее сообщалось, что 340 котов и кошек борются за звание «Лучшего котика Новосибирска 2023».

 

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