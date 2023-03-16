В Новосибирской области в марте вырос спрос на дворников на фоне гололеда

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области на 100% увеличилось число вакансий для дворников.

В Новосибирске мартовский гололед привел к резкому росту числа вакансий для дворников. Их требуется вдвое больше, чем в феврале этого года. При этом соискателей, готовых выполнять эту работу, катастрофически не хватает. На одну вакансию приходится 0,8 резюме, причем откликаются на предложения о подобной работе чаще всего женщины. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Больше всего в дворниках нуждаются медицинские организации и аптеки Новосибирска — им принадлежит 13% всех опубликованных вакансий, а также предприятия общепита — 7%.

Варианты трудоустройства предлагаются самые разные: от полного рабочего дня до частичной подработки.

Большая часть работодателей готова принять на работу претендентов без опыта и образования. Платить дворникам в Новосибирске обещают 25,8 тыс. рублей при средней зарплате в регионе — 56, 2 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта 2023 года.





