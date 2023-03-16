Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области в марте вырос спрос на дворников на фоне гололеда

Фото В Новосибирской области в марте вырос спрос на дворников на фоне гололеда
Фото В Новосибирской области в марте вырос спрос на дворников на фоне гололеда

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области на 100% увеличилось число вакансий для дворников.

В Новосибирске мартовский гололед привел к резкому росту числа вакансий для дворников. Их требуется вдвое больше, чем в феврале этого года. При этом соискателей, готовых выполнять эту работу, катастрофически не хватает. На одну вакансию приходится 0,8 резюме, причем откликаются на предложения о подобной работе чаще всего женщины. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Больше всего в дворниках нуждаются медицинские организации и аптеки Новосибирска — им принадлежит 13% всех опубликованных вакансий, а также предприятия общепита — 7%.

Варианты трудоустройства предлагаются самые разные: от полного рабочего дня до частичной подработки.

Большая часть работодателей готова принять на работу претендентов без опыта и образования. Платить дворникам в Новосибирске обещают 25,8 тыс. рублей при средней зарплате в регионе — 56, 2 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта 2023 года.



 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
уборка города
вакансии
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10091
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9650
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
9342
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска
8729
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8185
В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS
7761
В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек
7618
В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники