В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта 2023 года

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Самой высокооплачиваемой вакансией в марте 2023 года в Новосибирске стал водитель-дальнобойщик.

В марте 2023 года работодатели в Новосибирске наиболее высоко оценили труд водителей-дальнобойщиков. Им готовы платить 160-180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob на основе 92 тысяч вакансий.

Вторая по прибыльности вакансия в Новосибирске — менеджер по продажам в транспортно-логистической компании. Специалисту с экспертным опытом готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей в месяц.

Третья по прибыльности вакансия — директор магазина, 80,5..85,5 тысяч рублей.

Схожие суммы готовы платить водителю-экспедитору (от 80 до 130 тысяч рублей) и сервисному инженеру-электронику (от 80 тысяч рублей).

Самая высокооплачиваемая позиция в марте по всем городам России — коммерческий директор call-центра. Компетентному специалисту готовы заплатить до 700 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область оказалась на 4 месте по зарплатам среди регионов Сибири. Но при этом новосибирцы, как и жители других регионов, в среднем ожидают получить меньше денег, чем готов получить работодатель.

Также бухгалтер из Новосибирской области начислила себе в зарплату более 700 «лишних» тысяч рублей. Она проводила финансовые махинации в течение года, и теперь её осудят за мошенничество в крупном размере.