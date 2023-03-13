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Бухгалтер из Новосибирской области начислила себе в зарплату более 700 «лишних» тысяч рублей

Фото Бухгалтер из Новосибирской области начислила себе в зарплату более 700 «лишних» тысяч рублей
Фото Бухгалтер из Новосибирской области начислила себе в зарплату более 700 «лишних» тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Бухгалтера из администрации Новосибирского района осудят за мошенничество в крупном размере.

Главный бухгалтер администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района за год начислила себе в зарплату более 700 тысяч рублей. Теперь её осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи установили, что с 2018 по 2019 год заместитель главы администрации по финансовым вопросам начисляла себе заработную плату, а затем по электронным каналам связи направляла сформированные реестры в банки, которые осуществляли перечисления завышенной заработной платы на её личные счета. За год она перевела себе более 700 тысяч рублей.

Теперь дело мошенницы рассмотрят в Новосибирском районном суде.

Ранее Сиб.фм сообщал об аналогичном мошенничестве от бухгалтера в Татарском районе Новосибирской области. Она похитила почти 2 миллиона рублей. Первое судебное заседание назначено на 31 марта в 10.00. На нём будет решён вопрос о порядке рассмотрения уголовного дела.

Также стали известны подробности мошеннической схемы хищения при строительстве ЛДС в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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