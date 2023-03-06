Стали известны подробности мошеннической схемы хищения при строительстве ЛДС в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске сообщили о подробностях хищения 100 миллионов рублей при строительстве ЛДС «Арена» в Новосибирске.

В мошенничестве на 100 миллионов рублей при строительстве ЛДС «Арена» в Новосибирске подозревают главу компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Стали известны подробности дела и особенности мошеннической схемы, которой мог пользоваться подозреваемый.

По документам, фирма «Строймонтаж» перевела 100 миллионов рублей субподрядчику, который фактически не участвовал в строительстве. Следователи установили, что Волович похитил эту сумму.

Бизнесмена этапировали из Москвы в Новосибирск для дальнейшего расследования. В столице уже прошли обыски.

ЛДС «Арену» начали строить на левом берегу Новосибирска, чтобы провести международный молодёжный чемпионат по хоккею, но после начала СВО Россия лишилась права проведения турнира. Решение об этом принадлежит Международной федерации хоккея. В комплексе после завершения строительства будут проходить игры хоккейного клуба «Сибирь».

ЛДС ввели в эксплуатацию 30 декабря 2022 года, а 22 февраля показали журналистам и комиссии во главе с министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Ахаповым.

К лету к комплексу пристроят тёплые павильоны под кассы.