Под Новосибирском нашли обглоданное тело мужчины

Следователи устанавливают личность найденного в Новосибирской области человека.

В Новосибирской области были обнаружены останки мужчины за пределами Доволенского района. По данным Gorsite.ru, следователи пытаются определить личность погибшего и причины его смерти.

11 мая местный житель проходил мимо собаки за селом, когда его питомец нашел скелет человека на расстоянии пяти километров от места нахождения. Мужчина немедленно вызвал полицию, пишет издание.

«Следственный комитет региона проводит проверку по факту обнаружения тела. Личность устанавливается, проводится экспертиза», — сообщили представители СК.

Местные жители предполагают, что это останки 50-летнего мужчины, который пропал осенью прошлого года и не выходил на связь.

Напомним, попавшая в Новосибирске женщина с ребенком посещала конференцию по внеземным цивилизациям.