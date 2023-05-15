Полиция начала проверку после драки школьниц в Оби под Новосибирском

В городе Обь Новосибирской области 15-летняя школьница избила подругу из-за парня и сняла это на камеру.

14 мая в Новосибирске стало известно о том, что в городе Обь 15-летняя школьница избила свою подругу и сняла это на камеру. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Город Обь онлайн в ВК». Инцидент произошел еще 28 апреля.

В правоохранительных органах Сиб.фм сообщили, что по этому факту каких-либо заявлений и сообщений из медицинских учреждения в полицию не поступало.

В настоящее время по факту публикации в сети Интернет сотрудники ПДН проводят проверку. Устанавливаются личности девочек и их законные представители.

Напомним, по словам очевидцев, драка между девочками произошла из-за парня. Раньше они были подругами, но потом якобы одна из них начала распространять сплетничать. Отмечается, что после драки девочки помирились.