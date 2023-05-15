В Новосибирске Банк России опроверг информацию о выпуске 300-рублёвых купюр

В Новосибирске нумизматам-любителям рассказали о старте выпуска новых редких банкнот с трактористом.

В Новосибирске стала распространяться информация о старте выпуска новых 300-рублевых банкнот. Особенно популярной эта тема стала среди нумизматов. Об этом сообщил портал VN.ru.

В интернете можно даже найти фото такой купюры с трактористом. Согласно информации из открытых источников, дизайн 300-рублевой купюры с трактористом в расстёгнутой рубашке в 2020 году разработало рекламное агентство «Рупорт». Это была креативная шутка над известной просьбой «Скажи триста».

Но те, кому удалось добыть такую купюру, уверяют, что в кассах ее принимают, как настоящую.

Однако, по данным Сибирского ГУ Банка России, печать новых купюр в России не планируется. И в настоящее время в наличном денежном обороте на территории страны используются купюры только 9 номиналов: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска получили сообщение о заминированных деньгах. Горожан предупреждали, что взрывные устройства могут быть завернуты в 50-ти и 100-рублевые купюры.