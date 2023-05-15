В Новосибирске опубликован рейтинг самых загруженных дорог по версии 2ГИС

В Новосибирске самыми аварийными и загруженными признаны Димитровский и Октябрьский мосты.

Автомобильные пробки стали настоящим бедствием для жителей Новосибирска. ТОП самых загруженных, по данным 2 ГИС, улиц областной столицы составил журналист «АиФ-Новосибирск».

Лидерами рейтинга стали Октябрьский и Димитровский мосты, на которых, к тому же, регулярно случаются ДТП. Горожане даже советуют предпринимателям открыть шиномонтажную мастерскую прямо на мосту, поскольку на этом участке будет постоянным поток клиентов.

Еще одно «проклятое место», по мнению автомобилистов, — это площадь Энергетиков. Несколько часов нередко требуется и для того, чтобы преодолеть улицу Станционная, где тоже часто случаются ДТП.

По три часа в день горожане теряют на улице Ватутина из-за частых ремонтных работ.

Далее в рейтинге следуют улица Толмачевская, Петухова, Красный проспект, Сибирская, Большевистская, Фабричная, Восход, Кошурников и Добролюбова.

Среди причин частых заторов горожане называют плохое качество дорожного полотна, частые ДТП и неправильную работу светофоров.

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован рейтинг самых курящих районов и жилмассивов.