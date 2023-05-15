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вчера 21:53
проиcшествия

В Новосибирске похитили мужчину на Затулинке

Фото: МК в Томске

Полиция начала проверку по факту похищения новосибирца.

В Новосибирске произошел случай похищения мужчины на улице Зорге в районе дома №50. Очевидцы сообщили о случившемся в понедельник, 15 мая. Нападавшие, ударив потерпевшего в живот, похитили его и скрылись на автомобиле.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что следственно-оперативная группа выехала на место происшествия после того, как свидетели обратились в полицию. Часть участников конфликта уже идентифицирована.

В настоящее время известно, что похитители и их жертва знакомы между собой. Ведется следствие по данному инциденту.

Напомним, в Новосибирске водитель грузовика сбил 12-летнюю девочку.

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Александр Борисов
журналист

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