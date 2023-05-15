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вчера 18:54
проиcшествия

В Новосибирске водитель грузовика сбил 12-летнюю девочку

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В Калининском районе произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai HD65 и пешехода. Инцидент случился 15 мая в 16:00 на улице Кропоткина, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Водитель 1978 года рождения двигался в направлении улицы Планетная со стороны улицы Республиканская. По предварительной информации, наезд произошел у дома 479 по улице Кропоткина, когда пешеход, девочка 2011 года рождения, переходила проезжую часть дороги справа налево, не находясь на пешеходном переходе.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, сегодня под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Субару».

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Александр Борисов
журналист

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