В Новосибирске водитель грузовика сбил 12-летнюю девочку

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В Калининском районе произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai HD65 и пешехода. Инцидент случился 15 мая в 16:00 на улице Кропоткина, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Водитель 1978 года рождения двигался в направлении улицы Планетная со стороны улицы Республиканская. По предварительной информации, наезд произошел у дома 479 по улице Кропоткина, когда пешеход, девочка 2011 года рождения, переходила проезжую часть дороги справа налево, не находясь на пешеходном переходе.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, сегодня под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Субару».