В Новосибирске покупатель лотерейного билета выиграл 6 млн рублей

Житель Новосибирской области выиграл 6 миллионов рублей в лотерею, не угадав ни одного числа в билете.

В тираже государственной лотереи «Всё или ничего», разыгранном 12 мая 2023 года, житель Новосибирской области выиграл более 6 миллионов рублей, не угадав ни одного числа.

Правила лотереи требуют от игроков отметить на билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, и главный приз достается тому, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Житель Новосибирской области не угадал ни одного числа и выиграл более 6 миллионов рублей. Пока неизвестно, когда он получит выигрыш. Организатор лотереи сообщает, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей, и должен обратиться в лотерейный центр с паспортом и оригиналом билета.

Деньги, полученные от продажи лотерейных билетов, направляются на пополнение бюджетов РФ на разных уровнях. Финансирование социально значимых объектов и мероприятий также осуществляется за счет выручки от лотереи, включая мероприятия по развитию физической культуры и спорта, а также системы подготовки спортивного резерва.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году 21 житель Новосибирской области вытянул счастливый билет. В общей сложности эти счастливчики выиграли 727,5 млн рублей.