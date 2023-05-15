В Новосибирске стали известны детали падения из окна 16-летней школьницы

В Новосибирске продолжается расследование гибели школьницы, которую 6 мая обнаружили под окнами многоквартирного дома на МЖК.

В Новосибирске правоохранительные органы продолжают расследование факта гибели 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено под окнами дома в районе МЖК.

Трагедия произошла в субботу, 6 мая.

По предварительным данным, в отсутствие взрослых школьники устроили в квартире вечеринку и употребляли алкоголь.

Очевидцы происшествия выдвигают разные версии случившегося: от несчастного случая до попытки суицида. Рассказывают, что у девочки не так давно умерла мать, а накануне гибели она поругалась с каким-то парнем. Все версии проверяются.

Пока известно только то, это была не первая вечеринка со спиртным в этой квартире.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске ученица второго класса пнула в лицо одноклассницу.