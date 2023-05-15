В Новосибирске в небо поднимут 1000 беспилотников

Летом в Новосибирской области стартует проект «Архипелаг 2023».

С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", который посвящен развитию беспилотных авиационных систем.

Одним из главных мероприятий интенсива станет запуск 1000 беспилотников различных типов и предназначений в небо, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства. Такой масштабный запуск беспилотных аппаратов будет способствовать развитию отрасли и позволит участникам оценить возможности и перспективы данной технологии, уточнили организаторы.

В рамках мероприятия запланировано проведение 200 соревнований по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В них примут участие 1,5 тысячи человек разных возрастных групп, включая авиамоделистов, операторов дронов, команды от регионов, спасателей, представителей технологических кружков и кванториумов.

Соревнования будут проходить по пяти направлениям: спортивному, технологическому, популярному, школьному и военно-тактическому.

Напомним, в Новосибирске выделили почти 9 млн рублей на обучение кадров для ВПК.