В Новосибирской области к концу 2023 года запустят новый молочный завод

В Новосибирской области завершается строительство нового молокозавода производительностью до 40 тонн в сутки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время очередной рабочей поездки по региону посетил село Красноглинное Новосибирского района и проконтролировал ход строительства нового молочного завода, который должен быть сдан в эксплуатацию уже в третьем квартале текущего года. Строительство ведется уже два года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Планируется, что Толмачевский молочный завод будет перерабатывать до 40 тонн сырья в сутки и производить молоко, сметану, творог и масло. Дополнительно будут открыты 70 рабочих мест, что очень важно для села. Кроме того, завод станет новой базой для учебных заведений аграрного профиля, студенты которых смогут проходить здесь практику.

Отмечается, что свою продукцию Толмачевский молочный завод будет реализовывать не только Новосибирской области, но и в других регионах Сибири.

Напомним, ранее сообщалось, что S7 выкупила часть акций Бердского электромеханического завода. БЭМЗ занимается выполнением заказов военно-промышленного комплекса, предприятие входит в структуру «Роскосмоса».