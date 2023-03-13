S7 выкупила часть акций Бердского электромеханического завода

Фото: Pixabay.com

Новосибирская авиакомпания завершила сделку по покупке пакета акций БЭМЗ.

Бывший генеральный директор Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) Виктор Осин продал свой пакет акций новосибирской авиакомпании S7, пишет издание «Бердск-Онлайн». Сделку совершили 9 марта.

Количество выкупленных акций не разглашается, однако известно, что контрольный пакет акций S7 принадлежать не будет.

«Главное – сохранить завод. Но за других я не могу отвечать», — объяснил Осин.

БЭМЗ занимается выполнением заказов военно-промышленного комплекса, предприятие входит в структуру «Роскосмоса».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутатом Заксобрания области стал Олег Бугаков, сын и преемник известного председателя ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова, который ушел из жизни в 2020 году. Бугаков-младший руководит ЗАО племзавод «Ирмень» с января 2021 года. На сегодняшний день это хозяйство является одним из лучших сельхозпредприятий в России.

Напомним, в Новосибирской области учреждена премия имени Юрия Бугакова и обустроен парк в его честь рядом со зданием Законодательного собрания.