«ВИС» прокомментировала отключение света в Новосибирске из-за аварии при строительстве моста

В Новосибирске около 12 тысяч человек остались без электричества в результате повреждения кабеля.

Группа "ВИС" проводит служебную проверку в отношении субподрядной организации после того, как в Ленинском районе Новосибирска произошел сбой в электроснабжении 15 мая в связи с плановыми работами по прокладке кабельной канализации в рамках строительства мостового перехода через реку Обь на улице Ватутина.

Три бригады АО "РЭС" работают на месте, устанавливая место и протяженность разрыва и переключая отключенных потребителей на альтернативные источники питания. Восстановительные работы на поврежденном участке будут проведены только после оценки данных и получения разрешения от АО "РЭС".

Напомним, в Новосибирске на пилон четвертого моста через Обь потратят 7 тонн белой краски.