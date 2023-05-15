Вице-мэр Новосибирска назвала песни, которые исполнят на День города

В Новосибирске на 130-й День города в 2023 году исполнят советские эстрадные песни.

В воскресенье, 14 мая, в Новосибирске прошла репетиция выступления хора на День города. Об этом сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова.

На день города хор исполнит несколько советских песен, эстрадных и написанных для кинофильмов.

Песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», Олег Анофриев.

«Песенка о медведях» из фильма «Кавказская пленница», Аида Ведищева.

«Разговор со счастьем», Валерий Золотухин.

«Ищу тебя», Татьяна Анциферова.

Как сообщает вице-мэр Новосибирска, к хору все еще можно присоединиться. Для этого нужно отправить заявку на почту gorodpoet@yandex.ru, в которой указать ФИО, номер телефона, возраст. Все участники хора старше 18 лет.

Участие в проекте бесплатное.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на День города улица Ленина станет пешеходной. Также на праздник прибудет космонавт Анна Кикина.