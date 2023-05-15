Врач перечислила продукты, помогающие быстрее уснуть

Врач-нутрициолог Ольга Деккер рекомендует при бессоннице употреблять продукты, которые содержат магний и мелатонин.

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер посоветовала при бессоннице употреблять продукты, которые содержат триптофан, магний, мелатонин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Они есть в темном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе», — объяснила врач.

Также нутрициолог порекомендовала избегать перекусов перед сном, особенно сладких и высококалорийных.

«Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию», — резюмировала специалист.

Напомним, нутрициолог дала рекомендации по питанию при акне.