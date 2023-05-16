Боец «Веги» из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Новосибирский военнослужащий из отряда «Вега» погиб при выполнении задач СВО.

В результате специальной военной операции погиб боец батальона "Вега" Сергей Гордеев из Искитима, Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сергей Гордеев, младший сержант и командир минометного расчета, отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца в ноябре прошлого года. За свою бесстрашие и отвагу, он был посмертно удостоен ордена Мужества.

Сергей Гордеев родился 17 декабря 1980 года в Искитиме. Он получил начальное образование в школе №3, а затем продолжил учебу в школе №8. После окончания 9 классов, он поступил в железнодорожный техникум. С 13-летнего возраста он серьезно занимался боксом. В 19 лет Сергей присоединился к армии, где служил в спецназе и принимал участие в боевых действиях в Чечне.

"Сергей погиб героически, выполняя свой воинский долг. Он защищал нашу Родину, наши семьи, наших детей. Он был примером для всех нас. Герой с большой буквы. Пусть земля будет ему пухом!", — заявил глава города Сергей Завражин.

Церемония прощания с Сергеем Гордеевым состоялась 16 мая в зале "Реквием".

Напомним, в Новосибирске взысканные с «Дизайнмастера» судебные издержки направят на нужды СВО.