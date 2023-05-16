В Новосибирске взысканные с «Дизайнмастера» судебные издержки направят на нужды СВО

Деньги отправятся на поддержку участников СВО.

Арбитражный суд удовлетворил заявление Олега Хорошунова, начальника управления художественного облика города Новосибирска, о взыскании судебных издержек с компании "Рекламные технологии" (известной также как "Дизайнмастер"). Весь полученный сумму он решил направить на финансирование специальной военной операции.

Еще в январе текущего года Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу, в котором ООО "Рекламные технологии" обвиняли Олега Хорошунова в нанесении ущерба деловой репутации. Это произошло после того, как сам оператор наружной рекламы отозвал иск. В своем комментарии изданию "Континент Сибирь" Хорошунов заявил, что намеревается добиваться компенсации судебных издержек. В результате суд удовлетворил его требование и взыскал с ООО "Рекламные технологии" 66 тысяч рублей.

"Я принял решение передать всю сумму на нужды СВО. Часть средств будет использована для приобретения специальной экипировки, а другая часть — для заказа оптических приборов для одного из подразделений, где служат новосибирцы", — поделился Олег Хорошунов.

Напомним, спор между представителями "Дизайнмастера" и управлением художественного облика города Новосибирска возник из-за отказа компании снять рекламные конструкции, в том числе на площади Калинина, где сегодня находится стела "Новосибирск — город трудовой доблести". В марте 2022 года на совещании в Совете депутатов прошло оживленное обсуждение вопросов регулирования городского рынка наружной рекламы.