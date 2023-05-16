Новосибирск занял первое место в СФО по производству безалкогольных напитков

За первый квартал Новосибирская область произвела более 100 млн литров напитков.

Новосибирская область стала лидером в производстве безалкогольных напитков в Сибирском федеральном округе. Согласно данным, предоставленным «Новосибирскстатом», за первый квартал 2023 года предприятия региона произвели 101,3 миллиона литров безалкогольных напитков, исключая минеральную и питьевую воду. Это на 54,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В общероссийском масштабе Новосибирская область занимает четвертое место по объему производства безалкогольных напитков, составляющих 5,4% от общего производства в стране. Однако в Сибирском федеральном округе она является абсолютным лидером, доля региона составляет 49,3%.

Наиболее популярными видами безалкогольных напитков, произведенных в начале 2023 года в Новосибирской области, были напитки с соком, морсы и напитки на основе растительного сырья и ароматизаторов.

Напомним, в Новосибирске снизилась цена на водку и селёдку.