Новосибирская область получит 1 млрд в кредит на закупку общественного транспорта

Новосибирской области одобрили 1 млрд казначейских кредитов.

Новосибирской области выделено 1 миллиард рублей казначейских кредитов на закупку пассажирского транспорта для региональных потребностей. Об этом объявил Александр Жуков, первый зампредседателя Государственной Думы и депутат от Новосибирской области, после заседания Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Кредиты будут предоставлены на 15 лет под 3% годовых. Ожидается, что средства поступят в течение текущего года. Данное финансирование будет направлено на обновление парка пассажирского транспорта, используемого для общественных нужд.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что работы по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в городах и населенных пунктах региона будут продолжены.

Напомним, ранее владелец единственного в Новосибирске трицикла рассказал, как объезжает ямы на дорогах.