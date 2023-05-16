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вчера 23:43
общество

Реабилитационный сертификат участников СВО из Новосибирска оценили на федеральном уровне

Федеральные власти используют опыт новосибирской реабилитационной программы для участников СВО.

Новосибирский проект по реабилитации участников специальной военной операции учтут при разработке федеральной программы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заседании рабочей группы губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил опыт внедрения Реабилитационного сертификата в регионе. Он отметил, что эта программа распространяется на всех категории участников СВО, включая добровольцев и бойцов частных военных компаний (ЧВК). Программа предоставляется не только тем, кто уже уволился по причине ранений, но и тем, кто планирует продолжить военную службу по контракту.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак выразил благодарность губернатору Новосибирской области за личное участие в организации работы по поддержке участников СВО и их семей.

Напомним, ранее боец «Веги» из Новосибирской области погиб в ходе СВО.

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Александр Борисов
журналист

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