«Смерть пройдет по земле»: раскрыто жуткое пророчество Ванги на 2023 год

Как известно, болгарская ясновидящая в описании своих видений не называла конкретные даты, но толкователи её работ уверены, что её предсмертные пророчества касаются именно 2023 года. Все подробности читайте ниже.

Ванга не скрывала своих теплых чувств по отношению к России, открыто называя нашу страну великой державой. Она не раз упоминала об особом историческом пути российского государства, который приведёт её к мировому лидерству. Однако путь в положению сверхдержавы окажется тернистым, уверяла она и России придётся вступить в борьбу за лидерство с другими государствами мира: «Никто не сможет остановить Россию. Всё сметет она на своем пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа. Как орёл воспарит Россия над землёй и осенит всю землю своим крылами. Её духовное первенство признают все. Россия – прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вернутся к ней в новом качестве. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить её, нет такой силы, которая бы смогла сломить Россию», говорила Ванга в одной из многочисленных бесед о России с журналистами.

Большинство толкователей её пророчеств сходятся во мнении, что к 2023-му году относятся её слова: «Великая страна встанет с колен и займёт главенствующее положение в мире». Она искренне верила, что наш народ вернется к своим истокам и вере и станет одним из сильнейших государств в мире. Кроме того, слепая провидица не переставала говорить, что Россия станет духовной опорой мира и сможет решить проблемы планетарного масштаба.

Были в словах Вангелии и упоминания о российско-украинских отношениях в 2023 году.

Ещё в 1993 году Ванга рассказала украинскому журналисту Константину Долгову, что на Украине «земля смешается с кровью, земля эта будет чёрная. Это будет длиться семь лет. Потом придёт человек и заберёт народ под свою защиту, а ты будешь бежать, как бегут многие». Долгов признался, что понял пророчество Ванги только спустя 21 год, в 2014 году. И своими глазами видел, как чернеет земля, когда на неё падает кровь.

На текущий период времени, тот самый, в который мы с вами сейчас живем, прогноз бабы Ванги весьма неутешителен. По ее утверждению, «города и села будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть».

Более того, провидица была уверена, что начиная с 2023 года произойдёт разительное разделение мира на бедных и богатых. Также она говорила о людях, которые «будут заоблачно богаты, но не будут иметь и гроша в кармане» (скорее всего, речь в этом случае идёт о банковских сбережениях, биткоинах и криптовалюте).

Помимо этого, ясновидящая говорила об «уставшей Земле», которая больше не потерпит человеческого воздействия. Сейчас мы ярко видим воплощение этого предсказания в реальности. Природные богатства быстро скудеют в результате необдуманных действий человечества. Зато будет побеждён рак и человечество наконец-то найдёт лекарство, которое «надёжно свяжет рак цепями».