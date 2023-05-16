В Новосибирск до конца июня поступят 20 новых троллейбусов с автономным ходом

Мэр Новосибирска поручил ускорить доставку первой партии лизинговых троллейбусов из Уфы.

В Новосибирск в конце июня доставят 20 троллейбусов с завода в Уфе. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константин Васильев на аппаратном совещании мэра 16 мая.

Первая партия троллейбусов поступит в Уфу из Беларуси, и там их полностью укомплектуют. По данным дептранса Новосибирска, в Уфе на заводе уже заготовлены все необходимые комплектующие, и теперь они ждут поступления новых транспортных средств.

Мэр Новосибирска подчеркнул, что во время визита премьер-министра Беларуси в Новосибирск выполнению этого контракта уделялось особое внимание.

«Моё поручение: командировать на уфимский завод наших представителей, чтобы ускорить выполнение контрактных работ. Крайне важно для нас, чтобы ко Дню города первая партия из 20 троллейбусов поступила в Новосибирск», — заявил глава города.

Ранее Анатолий Локоть поручил завершить ремонт дорог и мостов ко Дню города.