В Новосибирске мама 6-летней девочки рассказала, как им удалось победить лейкоз.

В Новосибирске 6-летняя Люба Усова вылечилась от лейкоза. О том, через что пришлось пройти маленькой девочке за два года, рассказала ее мама — Оксана Усова.

24 апреля 2021 года Любе Усовой поставили страшный диагноз. На тот момент в семье у Оксаны уже было 10 детей, младшему из которых было всего 1,5 года. Историю маленькой Любы рассказали журналисты «МК в Новосибирске».

В тот день Любе вдруг стало плохо. Гемоглобин упал до 55. Девочку госпитализировали и начали лечение, но ситуация ухудшалась. Спустя пару месяцев Люба подхватила какую-то инфекцию, и у неё начался сепсис, частичное кровотечение, абсцесс тканей слизистых. Врачи не давали никаких прогнозов, но Люба справилась. Правда, для этого потребовалось альтернативное лечение в Санкт-Петербурге. Само лечение девочке проводили по полису ОСМ, а вот за проживание в Питере пришлось платить. В итоге мама с дочерью вынуждены были на время переехать в северную столицу, а остальные дети остались дома с отцом.

Так продолжалось еще полтора года. 4 января 2022 года Усовы вернулись из Санкт-Петербурга, и Оксана с детьми съехала из дома мужа. Ее брак распался. Но Усовы не сдались. Дети во всем поддерживали Оксану и Любу. Казалось, несчастье только сплотило их еще больше. И Люба продолжила лечение уже в Новосибирске.

Вскоре она пошла на поправку. Ее определили в детский сад и даже в секцию художественной гимнастики. 8 мая 2023 года Люба приняла последнюю таблетку. Теперь врачи ждут ее только на профилактические осмотры.

«Она начинает забывать, что это такое. Надеюсь, ближайшие пять лет посещения врачей будут светлыми и полными хороших новостей», — поделилась надеждами Оксана. — Дети поддерживают и меня, и друг друга. Со всеми невзгодами мы справляемся вместе. Я горжусь нами».

Напомним, ранее сообщалось, что 8-летняя Даша из Новосибирска победила острый лейкоз.