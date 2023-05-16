В Новосибирске мужчина выхватил телефон из рук 10-летнего мальчика на улице Кропоткина

В Новосибирске 10-летний мальчик пытался задержать грабителя.

В Новосибирске на улице Кропоткина, возле остановки общественного транспорта, днем 15 мая прохожий ограбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

На видео с места происшествия видно, что преступник сначала какое-то время наблюдал за мальчиком, увлеченным гаджетом, а потом резко бросился к нему, выхватил из рук телефон и убежал. Ребенок попытался самостоятельно догнать грабителя. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и спустя какое-то время задержали подозреваемого.

Грабителем оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 27-летний мужчина. Телефон он уже успел продать на рынке за 1, 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что Кировский район Новосибирска в прошлом году стал лидером по количеству грабежей.