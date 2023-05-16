В Новосибирске на Площади Маркса собралась пробка из троллейбусов

Очевидцы рассказали про обрыв троллейбусных проводов в Новосибирске.

На левом берегу Новосибирска образовалась пробка из нескольких троллейбусов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В чём проблема — не ясно. Рога подцеплены, но все стоят до кольца, где памятник Покрышкину. Дальше на Маркса, где “Версаль” — троллейбусы уже на ходу», — рассказал подписчик группы.

Предположительно, пробка могла собраться из-за обрыва троллейбусных проводов на указанном участке. Об этом свидетельствуют очевидцы в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее владелец единственного в Новосибирске трицикла рассказал, как объезжает ямы на дорогах.