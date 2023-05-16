В Новосибирске пассажирка пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

В центре Новосибирска произошла авария с участием общественного транспорта.

ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в Центральном районе. По данным Госавтоинспекции Новосибирска, авария случилась вечером 16 мая.

По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ, мужчина 1965 года рождения, двигался по улице Октябрьская магистраль в направлении улицы Красный проспект со стороны улицы Серебренниковская.

В момент перестроения он столкнулся с попутным троллейбусом маршрута 5, под управлением водителя мужчины 1979 года рождения, неподалеку от дома №78 по улице Максима Горького. В результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения, пассажир автобуса, которую доставили в медицинское учреждение для уточнения характера полученных травм.

На месте происшествия работает наряд ДПС, проводится расследование всех обстоятельств аварии.

Напомним, в Новосибирске на Площади Маркса собралась пробка из троллейбусов.