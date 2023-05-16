В Новосибирске с 1 июня начнется открытие городских пляжей

В Новосибирске официальное открытие муниципальных пляжей запланирован на 1 июня.

В Новосибирске с 1 июня официально начнется пляжный сезон. К первому дню лета власти планируют открыть городские пляжи. Об этом в ходе совещания в мэрии сообщил 16 мая начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

Сейчас в областном центре идет набор матросов-спасателей, которые будут дежурить на городских пляжах и оказывать помощь отдыхающим.

Начальник новосибирского МАСС Дмитрий Фокин в беседе с Сиб.фм отметил, что на официальные пляжи спасателей хватает. Но поскольку в областном центре существует множество неорганизованных мест отдыха, посты необходимо установить и там. Пока, по словам руководителя службы, заявителей на вакантные места очень мало, процентов 20 от общего числа, которое могло бы быть набрано.

Подготовка пляжей к началу купального сезона идет полным ходом. Так, во время субботника жители Новосибирской области очистили центральный пляж Академгородка от четырёх тонн мусора.

Как ранее писал Сиб.фм, летом 2023 года в Новосибирске из-за строительных работ не будет работать популярный пляж "Наутилус". Также пляж возле нового ЛДС "Арена" не откроют из-за плохого качества воды.

Напомним, руководитель МАСС в Новосибирске рассказал, какую зарплату получают матросы-спасатели.

Также накануне открытия купального сезона биолог Алексей Яновский объяснил причину появления клещей на пляжах Новосибирска.