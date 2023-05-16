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вчера 21:11
проиcшествия

В Новосибирске сгорели четыре автомобиля при пожаре на СТО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Возгорание произошло в гаражном боксе в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске произошёл пожар в гаражном комплексе на улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение поступило в 18:23.

По предварительной информации, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Видео с последствиями пожара распространяется в соцсетях.

Пожарным потребовалось 16 минут, чтобы потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние гаражи. На момент происшествия внутри горящего помещения находились четыре автомобиля, все они повреждены огнём. Людей в комплексе не обнаружили, уточнили в МЧС.

Напомним, ранее в Новосибирске сгорел автомобиль на улице Холодильная.

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Александр Борисов
журналист

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