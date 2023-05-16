В Первомайском районе Новосибирска сгорели два дома и две машины

Пожар уничтожил частные дома и автомобили в Первомайском районе Новосибирска.

В Первомайском районе Новосибирска сотрудники МЧС потушили пожар на улице Прибрежной. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл днём 16 мая.

К моменту прибытия пожарных существовала реальная угроза распространения огня на соседние жилые строения. Затушить пламя осложняло присутствие двух газовых баллонов в зоне возгорания. Спасатели эвакуировали их, предварительно охладив, чтобы предотвратить взрыв.

Через 45 минут удалось локализовать пожар, а через 14 минут после этого сотрудники МЧС объявили о полной ликвидации открытого горения. Предварительно площадь пожара составила 255 квадратных метров.

Пожар уничтожил два частных дома, надворные постройки, гараж и два автомобиля, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, сегодня в Новосибирске сгорели четыре автомобиля при пожаре на СТО.