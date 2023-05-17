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общество

В Новосибирске потратят почти 18 миллионов на реставрацию дома №14 на улице Достоевского

Фото: d-popovskiy.livejournal.com

В Новосибирске восстановят дом, являющийся объектом культурного наследия.

В Новосибирске областной Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований ищет подрядчика на ремонт и реставрацию дома № 14 по улице Достоевского, который еще 18 лет назад был включен в перечень объектов культурного наследия. Аукционная документация размещена на площадке «РТС-Тендер».

До 25 декабря подрядчик должен будет восстановить фасад и цоколь; выполнить отелочные работы, отреставрировать окна, подоконные сливы и системы наружного водостока, а также балконы, спуски в подвал, приямки, отмостки и входные группы и др.

Общая стоимость работ составляет 17,8 млн. рублей. Торги состоятся 29 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске аукцион на ремонт фасада бассейна «Нептун» выиграла питерская компания. Этот бассейн является единственным действующим бассейном в Новосибирске с 50-метровыми дорожками.

#Новосибирская область #памятники #реставрация
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