Эксперт назвала два типа самых «тяжелых» пациентов

Психолог Наталья Наумова назвала «тяжелыми» пациентов, которые испытывают страх перед врачами.

Детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что существует два вида самых сложных пациентов: это те, кто не видит проблем и не хочет лечиться и те, кто просто испытывает страх перед врачами, пишет Pravda.Ru.

В случае с первым типом инициатива обычно исходит от родственников, которые видят проблему и хотят, чтобы эта проблема была решена.

«Но пока сам человек не осознает, что у него есть проблема, то его лечить, конечно, очень проблематично. Даже психологи и вовсе не берутся лечить человека, чтобы его вылечили», — объяснила специалист.

Что касается пациентов второго типа, то они бояться обращаться к врачам, потому что чувствуют себя в беспомощной ситуации.

«Человек должен сам понимать, что его здоровье в его руках. И если вовремя не заметить какое-то заболевание, то можно его запустить. И в дальнейшем, возможно, будет такая стадия, когда уже лечение невозможно», — предостерегла психолог.

Напомним, ранее психолог Наумова рассказала, как бороться с самосаботажем.