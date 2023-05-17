Кремль прокомментировал письмо новосибирских учёных в защиту коллег, арестованных по делу о госизмене

Представитель Кремля высказался о резонансном деле, связанном с обвинением новосибирских учёных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проинформировались о письменном обращении ученых Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), которым они защищают своих коллег, подвергшихся аресту по обвинению в государственной измене. Однако Песков отметил, что Кремль не может вмешиваться в процесс и реагировать на это обращение, так как рассмотрение уголовных дел является исключительной компетенцией суда.

"Не думаю, что Кремль может выразить какую-либо реакцию. Работают специальные службы, обвинение очень серьезное, и только суд может установить вину, а мы не можем высказывать какие-либо позиции", — сказал Песков на пресс-конференции.

Ранее ученые из Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) опубликовали открытое письмо, в котором призывали спасти российскую аэродинамическую науку от предстоящего краха. Они отметили, что за последний год трое из их коллег были арестованы по обвинению в государственной измене, последним из них является главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН Валерий Звегинцев. Представитель РАН сообщил агентству ТАСС, что задержание Валерия Звегинцева произошло около трех недель назад, и в настоящее время он находится под домашним арестом.

Летом 2022 года по обвинению в государственной измене были арестованы трое физиков из Академгородка в Новосибирске — директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН, также занимающийся научной работой в Новосибирском государственном университете, Дмитрий Колкер (в ходе следствия он скончался).

Напомним, в Новосибирске четвертый ученый СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене.