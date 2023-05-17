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общество

Мужские трусы-боксеры стали главным хитом среди девушек

Freepik, authors: Azat_ajphotos

Дизайнер Анастасия Малышева рекомендует девушкам обратить внимание на трусы-боксеры при выборе нижнего белья.

Создательница бренда Meow'One и дизайнер Анастасия Барышева рассказала, что главный тренд этого года — мужские трусы-боксеры на девушках. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Предлагаю девушкам не стесняться показывать нижнее белье и носить боксеры в комбинации с укороченным жакетом, топом и брюками. Не бойтесь играть с оттенками», — посоветовала эксперт.

По словам Малышевой, также следует обратить внимание на «голый» тренд в нижнем белье, а именно прозрачные лифы, корсеты и стринги.

«Актуальными этим летом будут боди. Это могут быть, как трикотажные модели, так и прозрачные с кружевом, которые можно сочетать с брюками-палаццо или юбками-миди», — добавила она.

Напомним, стилистка Ким призвала не смеяться над мужчинами в сандалиях с носками.

#мода #дизайнер #тренды #трусы
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Дарья Бочкун
журналист

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