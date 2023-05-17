Реку Тула в Новосибирской области начали обследовать из-за неприятного запаха

Специалисты Минприроды Новосибирской области начали обследовать реку Тула после возникновения пены с неприятным запахом.

В Новосибирской области пожаловались на неприятный запах от реки Тула. Специалисты Минприроды региона начали проверку.

Как подтвердил старший государственный инспектор отдела оперативного реагирования министерства, на реке Тула в районе Совсибири действительно образовалась пена с неприятным запахом. Проводится выездное обследование территории в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Напомним, в мае 2022 года новосибирский общественник Владимир Кириллов зафиксировал загрязнение реки Тула жидкими ассенизаторскими сливами, мусором и останками животных. Он призвал власти Новосибирска обратить внимание на загрязнение реки Тула, которая впадает в Обь. В реку сливают жидкие бытовые отходы из частного сектора в Кировском и Ленинском районе Новосибирска нелегальные ассенизаторы. Кроме того, здесь же находятся гигантские незаконные свалки – в воду попадают не просто фекальные отходы, но и разлагающиеся трупы животных.

За год до этого, в мае 2021 года, местные жители также сообщали, что в Новосибирске берега реки Тула покрылись радужной плёнкой.