Новосибирский депутат Госдумы предложил зачислять в вузы участников СВО

Депутат из Новосибирска считает, что бойцы СВО должны быть зачислены в вузы после службы.

Представитель Государственной Думы Российской Федерации от Новосибирска Ренат Сулейманов высказал предложение о приеме вузов всех граждан, проходивших службу в армии или защищавших Родину на СВО, без прохождения конкурса.

Данное предложение было внесено депутатом в закон "Об образовании в Российской Федерации". Ренат Сулейманов рассказал о своей инициативе в прямом эфире ток-шоу "Вечерний разговор с Артёмом Роговским" на радио "Городская волна".

По мнению Рената Сулейманова, военная служба имеет большее значение, чем участие в олимпиадах, и не должна приносить дополнительные баллы при поступлении. Он отметил, что воспитание патриотизма должно начинаться с того, что люди, исполнившие свой долг перед Родиной, а не просто находившиеся в тылу, должны иметь соответствующие преференции.

Депутат также упомянул, что подобная мера поддержки существовала в период Советского Союза.

Напомним, ранее доброволец "Дюк" из Новосибирской области сварил уху в зоне СВО.