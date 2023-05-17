Под Новосибирском похоронят двух погибших бойцов СВО из Сузунского района

Прощание с двумя погибшими бойцами СВО из Сузунского района состоится под Новосибирском.

В четверг, 18 мая, под Новосибирском будут проведены прощальные церемонии в память о двух бойцах, погибших в ходе СВО. Эту информацию подтвердили в местной администрации.

На территории СВО погибли двое жителей Сузунского района: Николай Симонов и Иван Хисматуллин.

О Николае Симонове известно, что он родился 29 июля 1977 года в селе Зорино. Он получил образование в Каргаполовской средней школе, а затем переехал с матерью в Шайдурово. Впоследствии, мужчина перебрался в Искитим, где жила его сестра. В какой-то момент он оказался в местах лишения свободы, а затем присоединился к добровольческому отряду Частной военной компании "Вагнер".

Прощание с погибшим бойцом состоится в Доме культуры села Шайдурово в 11:00 утра, а затем запланирован траурный митинг в 13:30.

Подробности о биографии Ивана Хисматуллина пока не разглашаются. Известно только, что он погиб в ходе выполнения боевого задания. Прощание с этим бойцом состоится в Сузуне у храма Вознесения Господня в 10:00.

Напомним, в Новосибирской области построят реабилитационный центр для бойцов СВО на 400 мест.