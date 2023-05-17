Профессор Платонов предупредил, что клещи чаще всего встречаются на опушках

Профессор Александр Платонов рассказал, где на природе высока вероятность получить укус клеща.

Профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что клещи могут обитать не только в глухом лесу, но и на опушках, пишет Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что клещи выбирают затемненные влажные места. Выбираясь на природу, следует обращать внимание на то, чтобы поляна была солнечной и проветриваемой, рекомендует он.

Платонов добавил, что если вы заметили на теле клеща и не имеете возможности попасть к врачу, то стоит удалить его самостоятельно.

«Если специалист далеко, тогда нужно удалять самому, потому что чем он дольше сидит, тем больше вероятность заражения», — резюмировал профессор.

Напомним, в Новосибирской области опубликовали адреса пунктов экстренной помощи при укусе клеща.