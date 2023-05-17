«Прятался от полиции»: что известно о мужчине, чей обглоданный труп нашли под Новосибирском

В Доволенском районе Новосибирской области следователи продолжают устанавливать личность мужчины, чьё обглоданное тело нашли после майских праздников: возможно, это местный рецидивист.

На тело, обглоданное до костей, житель районного посёлка Довольное наткнулся в пяти километрах от населённого пункта, гуляя с собакой. О своей находке мужчина тут же сообщил в правоохранительные органы, на место выехали следователи СКР.

«Следственный комитет региона проводит проверку по факту обнаружения тела. Личность устанавливается, проводится экспертиза», — прокомментировали находку в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас ДНК найденного трупа сравнивают с образцами пропавшего ранее 50-летнего местного жителя, за плечами которого, как рассказывают местные жители, богатый криминальный опыт.

В лес – от полиции

Как рассказывают местные жители, мужчина, предположительно, чьё тело и нашли в лесу, вёл не самый праведный образ жизни. 50-летний пропавший, можно сказать, регулярно попадал в полицейские сводки.

«Он ранее привлекался за кражи и другие преступления имущественного характера. Мы тут знаем, что без присмотра ничего не оставишь – всё унесёт», — рассказывают жители Довольного.

Так, и перед исчезновением 50-летний рецидивист попал в криминальную хронику. Его разыскивали полицейские, чтобы проверить на причастность к ряду преступлений имущественного характера.

«Его должны были накануне задержать, но он пропал на зиму. Искать его особо было некому при таком образе жизни»,

- рассказал один из знакомых погибшего.

Предположительно, мужчина и ушёл в лес, чтобы спрятаться от полиции, но там его и настигла смерть. Это было в октябре 2022 года, а уже к весне тело обглодали дикие животные.

«Что на самом деле случилось с мужчиной, который скрывался в лесу, предстоит также установить экспертизе: для обморожения рано по времени года, возможно, отравление, но смерть – не криминальная, предположительно», — заключил источник Сиб.фм в правоохранительных органах.