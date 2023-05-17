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общество

Психолог назвала жанры книг с расслабляющим эффектом

Freepik, authors: fotyma

По словам психолога Маргариты Алексеевой, для расслабления подойдут любовные романы и детективы.

Для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, подойдут книги в жанре «любовный роман» с простым сюжетом, детективы, а также произведения с различными описаниями. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Маргарита Алексеева.

«Любовные романы в мягких обложках, с от начала до конца понятной сюжетной линией. Вторая категория — книги с развернутыми описаниям, например пейзажей. Третья категория книг — книги, которые вы уже читали. Например, серия детективов», — посоветовала специалист.

Психолог подчеркнула, что для досуга подходит именно легкая литература, а не сериал.

Напомним, психолог объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений.

#отдых #книги #психолог
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Дарья Бочкун
журналист

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