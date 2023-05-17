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общество

Компания S7 объявила о запуске рейса Новосибирск — Владикавказ с 4 июня

Фото: Сиб.фм

S7 Airlines расширяет свою маршрутную сеть и предлагает прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ.

С 4 июня авиакомпания S7 начинает выполнять регулярные полеты дважды в неделю между Новосибирском и Владикавказом. Пассажиры смогут путешествовать на комфортабельных самолетах Airbus A320neo с бизнес и эконом-классами, сообщили в пресс-службе организации.

Полеты будут осуществляться по следующему графику:

  • По вторникам вылет из аэропорта Толмачево намечен на 12:45, а прибытие во Владикавказ запланировано на 13:25 местного времени. Обратный рейс отправится в 14:20, и самолет приземлится в Новосибирске в 22:15 с учетом разницы во времени.
  • По воскресеньям вылет из Новосибирска запланирован на 09:30, а прибытие во Владикавказ — на 10:10 местного времени. Обратный рейс вылетит из аэропорта Беслан в 11:05 и приземлится в Толмачево в 19:20.

Время в пути составит около 4,5 часов, что позволит пассажирам быстро и комфортно добраться до своего пункта назначения. Предложение прямых рейсов от S7 Airlines облегчит планирование поездок и откроет новые возможности для пассажиров из Новосибирска и Владикавказа.

Напомним, в Новосибирске прокуратура проверяет повреждение самолёта при вылете.

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Александр Борисов
журналист

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