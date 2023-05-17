Синоптик Кичанова рассказала о возвращении тепла в Новосибирскую область

В Новосибирской области ожидается потепление.

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается потепление до +13..+15 градусов, прогнозирует начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталья Кичанова, сообщает "МК в Новосибирске".

По её словам, ночью 18 мая ожидаются заморозки до -5 градусов по области и до -2 градусов в Новосибирске. Однако днем температура поднимется до +13..+15 градусов.

"В целом за первую декаду мая средняя температура воздуха оказалась на 1 градус выше нормы при дефиците осадков. Во второй декаде показатели были ниже нормы, а третья декада, предположительно, будет иметь схожие показатели с первой", — пояснила синоптик.

Далее ожидается постепенное увеличение температуры воздуха. Кичанова отметила, что следующая волна заморозков ожидается 26-27 мая, когда ночные температуры опустятся до -2..-3 градусов.

Напомним, в Новосибирской области май-2023 стал самым холодным за три года.