В Новосибирской области май-2023 стал самым холодным за три года

В Новосибирской области май 2023 года стал самым холодным за последние три года наблюдений.

Новосибирские синоптики назвали май 2023 года самым холодным месяцем за последние несколько лет. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

По ее словам, последний месяц весны текущего года оказался существенно прохладнее, чем аналогичный период в 2020, 2021 и 2022 годах.

Синоптики указывают, что в предыдущие годы не фиксировалось таких ощутимых заморозков. Температура опускалась максимум до 0 градусов, при этом днем теплело до +20 градусов.

В мае 2023 года столбики термометров в районах Новосибирской области показывают до -6 градусов тепла. Отрицательные значения сохранятся до 19 мая.

Как ранее писал Сиб.фм, с 1 июня в Новосибирске начнется официальное открытие городских пляжей.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области в июне 2023 года.