Смерть привитых и «пустая вакцина»: новосибирская ЭпиВакКорона обросла критикой, а её создателя уволили

В Новосибирске из-за конфликта интересов уволен гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

В Новосибирске Роспотребнадзор расторг договор с директором ГНЦВБ «Вектор» из-за конфликта интересов. Свой пост он покинет 18 мая. Приказ о расторжении трудового договора 16 мая подписала глава Управления Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно официальной формулировке, основанием для расторжения трудового договора с Максютовым стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Впервые вопросы к деятельности «Вектора» начали звучать в 2021 году на фоне разработки и запуска в гражданский оборот вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Представители научных кругов, медики и общественность указывали, что убедительной информации о проведенных клинических испытаниях и доказанной эффективности этой вакцины пока нет. А значит, требуется более тщательное изучение до применения на людях.

Одним из авторов "ЭпиВакКороны» и патентообладателем является Ринат Масксютов.

Если вспомнить хаос, панику и волну смертей, которая захлестнула страну в период пандемии, становится ясно, почему вакцины в это время «росли, как грибы», в ускоренные сроки. Про заявленные в период СССР десятилетия предварительных клинических испытаний никто и не вспоминал: меры нужно было принимать незамедлительно. Но как только ситуация немного стабилизировалась, в СМИ стали появляться критические публикации по поводу неэффективности вакцин.

Тем временем «ЭпиВакКорону» ввели в гражданский оборот. И вскоре из разных уголков страны стали поступать сигналы о смерти от тяжелой формы привитых от ковида пациентов. В Волгоградской области с лета 2021 года было известно как минимум о пяти случаях летальных исходов привитых пациентов. К примеру, в Санкт-Петербурге от коронавируса умерла 61-летняя пациентка, несмотря на то, что была вакцинирована «ЭпиВакКороной».

Здесь стоит оговориться: летальные исходы возможны среди вакцинированных любой вакциной, поскольку это зависит от стечения слишком многих факторов и состояния здоровья самих пациентов. Как подчеркивают медики, вакцина сама по себе не может стать причиной гибели пациента. Этому могут послужить сопутствующие факторы — онкология, почечная недостаточность и т.д.

Большего внимания на этом фоне заслуживают мнения известных ученых об этой вакцине.

Так, о сомнениях в эффективности новосибирской разработки заявляли вице-президент РАН Алексей Хохлов, доктор биологических наук Константин Чумаков, главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Летом 2022 года оценуку «ЭпиВакКороны» и других отечественных вакцин провели ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина (МИБС). Вакцина «Вектора» стала аутсайдером исследования.

В итоге конце января 2022 года Минздрав РФ перестал закупать «ЭпиВакКорону», а ее выпуск вскоре был приостановлен.