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общество проиcшествия

В Новосибирске главу центра «Вектор» Максютова уволили из-за нарушения закона о коррупции

Фото: ВШОУЗ

Рината Максютова уволили с поста главы новосибирского центра «Вектор» за нарушение закона о коррупции.

В Новосибирске главу ГНЦВБ «Вектор» Рината Максютова уволили за нарушение закона о коррупции. Об этом уточняет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов», — сообщили в ведомстве.

Также журналистам уточнили, что после увольнения в ведомстве проводят «мероприятия по пресечению выявленных фактов».

Приказ о расторжении трудового договора подписали 16 мая, а свой пост глава «Вектора» покинет 18 мая. Согласно официальной формулировке, основанием для расторжения трудового договора с Максютовым стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

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Сергей Щукин
Журналист

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